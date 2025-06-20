В «Артеке» этим летом побывают не менее 10 подольских школьников

20 июня 2025, 19:01

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Не менее 10 школьников из Подольска отдохнут этим летом в «Артеке», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Чтобы получить бесплатную путёвку в Международный детский центр, ребята предоставили грамоты и дипломы, подтверждающие их достижения за три года.







«Например, ученица 6 класса лицея №5 Софья Кисель – обладатель гран-при Международного детско-юношеского фестиваля креативных индустрий «Живи! Твори! Созидай!». Её пригласили на юбилейную смену «100 лет дорогой детства». В июне Софья поднялась на Аю-Даг, спела на торжественной линейке в День России и посетила множество мероприятий, посвященных 100-летию лагеря», – рассказали в администрации.