В «Артеке» этим летом побывают не менее 10 подольских школьников
Не менее 10 школьников из Подольска отдохнут этим летом в «Артеке», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Чтобы получить бесплатную путёвку в Международный детский центр, ребята предоставили грамоты и дипломы, подтверждающие их достижения за три года.
«Например, ученица 6 класса лицея №5 Софья Кисель – обладатель гран-при Международного детско-юношеского фестиваля креативных индустрий «Живи! Твори! Созидай!». Её пригласили на юбилейную смену «100 лет дорогой детства». В июне Софья поднялась на Аю-Даг, спела на торжественной линейке в День России и посетила множество мероприятий, посвященных 100-летию лагеря», – рассказали в администрации.Шестиклассница школы № 34 Анастасия Альгина получила бесплатную путёвку в «Артек» за призовые места в школьных конкурсах и художественных проектах. Дарья Гладилина выиграла Всероссийский конкурс рисунка «Жизнь, делённая на граммы» к юбилею Великой Победы. София Сучкова уже известна как юный журналист. Награждена путёвкой за достижения на студии телевидения «Страна звёзд».
«Артек» начал работу в 1925 году как детский лагерь-санаторий. В первую смену там отдохнули 80 пионеров, которые жили в четырёх больших брезентовых палатках.
В июне всемирно известной детской здравнице исполнилось 100 лет. Сегодня в «Артеке» – более 150 зданий, несколько бассейнов и спортплощадок. Приоритетное направление работы центра – инновационная образовательная деятельность.