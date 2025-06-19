Пушкинские творческие коллективы взяли Гран-при фестиваля «Содружество Артек»
Ансамбль народного танца «Россияночка» и образцовый вокальный коллектив «Мозаика» из городского округа Пушкинский триумфально завершили участие в Международном фестивале «Содружество Артек 2025». Они завоевали высшую награду – Гран-при, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Помимо конкурсной программы, юные артисты стали украшением праздничных мероприятий шестой смены в «Артеке». Они выступали на торжествах, посвящённых Дню защиты детей, Дню России и грандиозному юбилею – 100-летию «Артека». Эта смена стала для ребят незабываемым приключением. 21 день они наслаждались красотой крымской природы, погружались в богатые традиции «Артека» и раскрывали творческий потенциал в насыщенной программе лагеря», – говорится в сообщении.
Благодаря своему таланту и трудолюбию, «Россияночка» и «Мозаика» успешно справились со всеми задачами и внесли яркий вклад в каждое событие смены.
Особую благодарность коллективы выразили своим руководителям Ольге Калиновой и Светлане Деркач за профессионализм и преданность делу.