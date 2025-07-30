Глава Раменского округа Малышев проверил модернизированные детские площадки

30 июля 2025, 15:28

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Модернизированные детские площадки посетил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев в ходе рабочего визита в посёлок Удельная. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В Удельной модернизировали три детские площадки — на улица Солнечная, Первомайская и Горячева.





«На улице Горячева в рамках модернизации установили игровой комплекс, качалку на пружине, качели с двумя подвесами, качели-балансир, многофункциональный спортивный комплекс, а также два парковых дивана, две урны и информационный стенд», — говорится в сообщении.