Глава Раменского округа Малышев проверил модернизированные детские площадки
Модернизированные детские площадки посетил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев в ходе рабочего визита в посёлок Удельная. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
В Удельной модернизировали три детские площадки — на улица Солнечная, Первомайская и Горячева.
«На улице Горячева в рамках модернизации установили игровой комплекс, качалку на пружине, качели с двумя подвесами, качели-балансир, многофункциональный спортивный комплекс, а также два парковых дивана, две урны и информационный стенд», — говорится в сообщении.На Первомайской и Солнечной также появились современные игровые комплекс и дополнительные качели, а также парковые диваны и урны.
Всего на территории Раменского округа в этом году запланировано модернизировать 40 детских площадок. Все работы должны быть завершены 1 сентября.