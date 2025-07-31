В Раменском проведут масштабное обновление инфраструктуры теплоснабжения
В новом микрорайоне жилого комплекса «Раменский» для надёжного теплоснабжения тысяч жителей планируют построить мощную газовую котельную. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«Возведение котельной – часть комплексной программы по развитию инфраструктуры округа и созданию комфортных условий проживания. Основные характеристики газовой котельной – высокая мощность, позволяющая обеспечить теплом большое количество жилых домов и общественных зданий; использование экологичного природного газа в качестве топлива; современное оборудование», – отметили в пресс-службе.Для модернизации системы теплоснабжения деревни Верея и села Быково создадут две блочно-модульных котельных. Это должно повысить эффективность и надёжность теплоснабжения населённых пунктов, снизить расходы на энергоресурсы.
«Главные преимущества блочно-модульных котельных – быстрое возведение и запуск в эксплуатацию; гибкость в выборе мощности и типа оборудования; возможность расширения и модернизации в будущем; энергоэффективность и экономичность в эксплуатации», – рассказали в администрации.А для пациентов и сотрудников Денежниковского психоневрологического интерната планируют построить современную модульную котельную. Все котельные оснастят современным оборудованием. Проекты направлены на улучшение качества жизни жителей Раменского округа и повышение эффективности работы коммунальных служб.
Инфраструктурные проекты реализуются в Раменском муниципальном округе в рамках программы развития инженерной инфраструктуры Московской области на 2025-2026 годы при поддержке регионального Минэнерго.