На территории лицея в Ступине снесли аварийный гараж

22 октября 2025, 13:03

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажное кирпичное здание гаража, пришедшее в аварийное состояние, снесли на улице Тимирязева в Ступине. Об этом сообщает пресс-слюда Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Постройка находилась на территории лицея №2.





«Изначально здание, возведённое в 1974 году, было одноэтажным. В 1996 году его реконструировали и надстроили второй этаж, благодаря чему общая площадь гаража увеличилась до 110 квадратных метров. Со временем гараж обветшал: осмотр показал высокую степень износа конструкций. Здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.