В Котельниках демонтировали 28 нелегально размещённых вывесок
Рейд по демонтажу размещённых с нарушением правил вывесок и панель-кронштейнов провели в городском округе Котельники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе рейда его участники убрали 28 объектов-нарушителей в разных районах города: Ковровом, Парковом, Южном, Белая Дача, а также на улицах Сосновая и Кузьминская.
«Владельцы нелегальных вывесок заранее получили предписание устранить нарушения, на это им выделили месяц. Однако требования выполнили не все. Теперь в течение следующего месяца владельцы смогут вернуть вывески, но только после предусмотренного законом согласования», — говорится в сообщении.Работа по борьбе с нелегальными вывесками в округе продолжается, она направлена на обеспечение безопасности жителей и сохранение единого архитектурного облика города.