Достижения.рф

В Котельниках демонтировали 28 нелегально размещённых вывесок

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Рейд по демонтажу размещённых с нарушением правил вывесок и панель-кронштейнов провели в городском округе Котельники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В ходе рейда его участники убрали 28 объектов-нарушителей в разных районах города: Ковровом, Парковом, Южном, Белая Дача, а также на улицах Сосновая и Кузьминская.

«Владельцы нелегальных вывесок заранее получили предписание устранить нарушения, на это им выделили месяц. Однако требования выполнили не все. Теперь в течение следующего месяца владельцы смогут вернуть вывески, но только после предусмотренного законом согласования», — говорится в сообщении.
Работа по борьбе с нелегальными вывесками в округе продолжается, она направлена на обеспечение безопасности жителей и сохранение единого архитектурного облика города.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0