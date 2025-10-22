В Котельниках демонтировали 28 нелегально размещённых вывесок

22 октября 2025, 13:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Рейд по демонтажу размещённых с нарушением правил вывесок и панель-кронштейнов провели в городском округе Котельники. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В ходе рейда его участники убрали 28 объектов-нарушителей в разных районах города: Ковровом, Парковом, Южном, Белая Дача, а также на улицах Сосновая и Кузьминская.





«Владельцы нелегальных вывесок заранее получили предписание устранить нарушения, на это им выделили месяц. Однако требования выполнили не все. Теперь в течение следующего месяца владельцы смогут вернуть вывески, но только после предусмотренного законом согласования», — говорится в сообщении.