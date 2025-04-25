На территории подмосковной школы задержали мужчину, разыскиваемого за кражу

26-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, находящегося в федеральном розыске за кражу, задержали сотрудники вневедомственной охраны на территории одной из школ городского округа Фрязино, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.