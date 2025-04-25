На территории подмосковной школы задержали мужчину, разыскиваемого за кражу

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
26-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, находящегося в федеральном розыске за кражу, задержали сотрудники вневедомственной охраны на территории одной из школ городского округа Фрязино, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы приехали по сигналу тревожной кнопки, установленной в школе на улице Нахимова. Выяснилось, что пьяный молодой человек с бутылкой алкоголя в руках зашёл на территорию школы. Требования сотрудницы школьной службы безопасности покинуть объект он проигнорировал и демонстративно улёгся на газон», — говорится в сообщении.Прибывшие росгвардейцы задержали нарушителя, который не сумел внятно объяснить причину своих действий, и отвезли в отделение полиции, где и выяснилось, что молодой человек находится в розыске.
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