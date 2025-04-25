В деревенском доме в Подмосковье нашли нарколабораторию

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в частном доме в деревне Толмачёво Раменского муниципального округа, задержан опозориваемый в организации лаборатории — 32-летний уроженец Северного Кавказа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В лаборатории полицейские изъяли 47 канистр с химическими жидкостями и реактивами, пластиковый контейнер с порошком, стеклянные колбы и другое оборудование для производства наркотиков», — говорится в сообщении.Эксперты проверили изъятый порошок и установили, что это метилэфедрон, общая масса наркотика составила более пяти килограммов.
Задержанный рассказал, что нашёл работу через один из мессенджеров: куратор дал ему инструкции, как снять дом, оборудовать лабораторию и производить наркотики. Всё необходимое для производства ему предоставили через тайники-закладки. Подпольная лаборатория работала с января текущего года.
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