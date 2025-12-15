Достижения.рф

Неонатальный скрининг в Подмосковье охватил уже около 61 000 новорождённых

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний, прошли уже около 61 000 новорождённых. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.



В числе патологий, которые помогает определить такое исследование, – врождённый гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальная мышечная атрофия и другие.

«Ранняя диагностика генетических заболеваний нужна для своевременного начала лечения и диспансерного наблюдения. С начала года в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошла почти 61 000 новорождённых, у 97 из них удалось выявить заболевания», – сказал зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в ведомстве, исследование проводится в первые дни жизни ребёнка путём забора крови из пятки. Если будут выявлены отклонения, с родителями свяжется медик и разъяснит дальнейшие действия.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0