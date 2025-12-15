Неонатальный скрининг в Подмосковье охватил уже около 61 000 новорождённых

15 декабря 2025, 16:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний, прошли уже около 61 000 новорождённых. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В числе патологий, которые помогает определить такое исследование, – врождённый гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальная мышечная атрофия и другие.

​

«Ранняя диагностика генетических заболеваний нужна для своевременного начала лечения и диспансерного наблюдения. С начала года в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошла почти 61 000 новорождённых, у 97 из них удалось выявить заболевания», – сказал зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.