Танцоры из Раменского блестяще выступили на всероссийском конкурсе-фестивале
В Казани завершился IV Всероссийский конкурс-фестиваль многожанрового искусства «Сила поколения». Награды на нём завоевали танцевальные коллективы из Раменского муниципального округа, сообщили в пресс-службе администрации.
Коллективы «Бомонд» и «Диво» Дома культуры «Чулковский» под руководством Кирилла Смирнова продемонстрировали мастерство, артистизм и любовь к танцу.
Лауреатами I степени стали старшая группа «Бомонд» с номером «Следуй за звездой»; средняя группа «Бомонд» – с композициями «Несмотря на преграды», «Жила-была» и «Вдоль по улице»; старшая группа «Диво» – с «Казачьим танцем»; средняя группа «Диво» – с танцем «Чибатуха».
Высокую награду также получила Юлия Илюшкина за номер «Тропы». А дуэт Виктории Акуловой и Валерии Марусиной стал лауреатом I степени с танцем «Казачий пляс».
Лауреатами II и III степеней признаны ещё пять раменских групп.
Особой гордостью коллектива в администрации назвали специальный приз конкурса, вручённый хореографическому коллективу «Диво». А руководитель ансамблей Кирилл Смирнов получил гран-при в номинации Teacher и денежный приз в 50 000 рублей.
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