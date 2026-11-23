23 ноября 2026, 15:42

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Казани завершился IV Всероссийский конкурс-фестиваль многожанрового искусства «Сила поколения». Награды на нём завоевали танцевальные коллективы из Раменского муниципального округа, сообщили в пресс-службе администрации.