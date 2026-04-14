На традиционный полумарафон «Сергиевым путём» ждут более 2000 бегунов
В Сергиевом Посаде готовятся к традиционному полумарафону «Сергиевым путём», который состоится 11 июля. Об этом сообщили в администрации городского округа, где обсудили организацию мероприятия.
Открыта регистрация на забег. Как отмечают организаторы, её прошли уже 700 участников из ближнего Подмосковья и городов Золотого кольца. Подробности о регистрации можно узнать по ссылке.
Ожидается, что в забеге примут участие более 2000 бегунов. Проверить свои силы сможет каждый. Любителей и опытных спортсменов ждут дистанции от трёх до 10 километров, а также полумарафон на 21 километр.
«Мы собрались несколькими блоками: медицина, безопасность, транспорт и благоустройство. Присутствуют и представители Троице-Сергиевой Лавры, где на Красногорской площади будет дан старт забегу. Откроется стартовый городок, определены главные вопросы безопасности», – отметила замглавы округа Ольга Дударева.
В этом году Сергиево-Посадский округ вернулся к серии забегов России «Бегом по Золотому кольцу». Полумарафон проходит в рамках подготовки к 60-летию туристического маршрута. Проект включён в Единый календарь событий национального маршрута «Золотое кольцо».