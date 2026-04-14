В Раменском чествовали гимнасток, победивших на международных турнирах в Армении

14 апреля 2026, 19:25

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Раменские гимнастки завоевали награды Кубка мира и Международного кубка Дружбы в Армении. Благодарственные письма им вручил глава муниципального округа Эдуард Малышев, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В активе спортсменок – четыре золотые медали, выигранные в марте на международных соревнованиях в разных возрастных категориях.



Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В первом этапе Кубка мира по эстетической гимнастике и Международном кубке Дружбы участвовали представительницы Армении, Украины, Казахстана, Германии, Австрии, Болгарии, Греции и Кипра. Российские и белорусские спортсмены выступали под флагом Международной групповой эстетической гимнастики.

«Эти победы – итог неустанных тренировок и выдержки спортсменок, профессионализма и мудрости тренеров и родителей, условий, которые созданы в Раменском для развития эстетической гимнастики. Каждая золотая медаль – заслуженная награда и гордость за наш округ, доказательство того, что в Раменском растут чемпионы, способные достойно представлять Россию на международной арене», – отметил Малышев.