На традиционной выставке подмосковных брендов побывали более 5 тыс. человек
Свыше 5 тыс. человек посетили гастрономический и креативный фестиваль «100% Креатив» и выставку региональных брендов «100% Подмосковье». Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области. Мероприятие состоялось в Орехово-Зуеве.
«Серия форумов «100% Подмосковье» уже стала традицией региона. Восьмой по счёту форум прошёл в креативном кластере «Стачка». Особенность форумов – выставка-ярмарка региональных брендов. В этом году её участниками стали более 30 предпринимателей. Они представили украшения, фарфоровые изделия, сладости и многое другое. Форумы проводят в разных городских округах. Это позволяет познакомить большее число жителей Подмосковья с брендами наших предпринимателей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На мероприятии также была организована дискуссия «Креативные индустрии Подмосковья: гастрономия и туризм». Депутаты Мособлдумы, представители Федерации креативных индустрий, Президентского фонда культурных инициатив, Мининвеста региона и другие обсудили развитие креативных индустрий.