На трассе М-10 «Россия» из-за дорожных работ временно ограничат движение

12 ноября 2026, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В ночь на 13 ноября на трассе М-10 «Россия» будут введены кратковременные ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.





На этом участке будут проводить плановые дорожные работы.

«13 ноября, с 01:00 до 04:00, на 47-м километре магистрали специалисты проведут монтаж пролётного строения габаритных ворот в районе надземного пешеходного перехода. В связи с этим на этом участке трассы будут вводиться кратковременные перекрытия движения транспорта продолжительностью не более 20-25 минут», – предупредили в подмосковной ГАИ.