На трассе М-11 «Нева» в Подмосковье открыли два электрозарядных комплекса

17 июля 2026, 15:57

Видео: пресс-служба Автодора

Два крупнейших в Московской области электрозарядных комплекса открыли в составе действующих многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) на федеральной трассе М-11 «Нева». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Автодор.





Один комплекс, на котором работают 13 электрозарядных станций, находится на 63-м километре трассы в сторону Москвы, а второй — с 14 электрозарядными станциями — на 75-м километре по направлению к Санкт-Петербургу.





«Для длительной зарядки установлены станции мощностью до 22 кВт, для быстрой — мощностью от 150 до 210 кВт», — говорится в сообщении.