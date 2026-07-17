На трассе М-11 «Нева» в Подмосковье открыли два электрозарядных комплекса
Видео: пресс-служба Автодора
Два крупнейших в Московской области электрозарядных комплекса открыли в составе действующих многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) на федеральной трассе М-11 «Нева». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Автодор.
Один комплекс, на котором работают 13 электрозарядных станций, находится на 63-м километре трассы в сторону Москвы, а второй — с 14 электрозарядными станциями — на 75-м километре по направлению к Санкт-Петербургу.
«Для длительной зарядки установлены станции мощностью до 22 кВт, для быстрой — мощностью от 150 до 210 кВт», — говорится в сообщении.Отмечается, что на станциях долгой зарядки можно будет «заправлять» электромобили даже при отключении электричества — на резервной мощности.