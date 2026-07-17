Председатель Совета депутатов Пушкинского округа провёл встречу с жителями
Выездную встречу с жителями деревни Василёво провёл председатель Совета депутатов Пушкинского округа Артём Садула по поручению главы муниципалитета Максима Красноцветова. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Участие во встрече прияли около 30 человек. Главной темой стало дальнейшее благоустройство населённого пункта.
«Такие встречи позволяют не только контролировать уже выполненные работы, но и формировать планы вместе с жителями. Именно наказы людей становятся основой для принятия решений, направленных на повышение комфорта и безопасности в наших городах и сёлах», — заявил Садула.Предложения жителей Василёва касались переноса контейнерной площадки, установки дополнительной скамейки в детской игровой зоне и пр. Все поступившие инициативы направят в профильные службы для проработки.