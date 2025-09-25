На трассе М-3 «Украина» в ночь на 26 сентября ограничат движение

25 сентября 2025, 20:00

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В ночь на 26 сентября на 73-м, 78-м и 81-м километрах трассы М-3 «Украина» в Наро-Фоминском городском округе приостановят движение автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на госкомпанию «Автодор».







«На трассе планируют монтаж пролётных строений надземных пешеходных переходов. Во время работ движение автомобилей по дороге в сторону Москвы с 73-го по 84-й км приостановят с 23 до 5 часов. Предусмотрен объезд по маршруту Каурцево – Новая Ольховка – Наро-Фоминск. Движение в сторону Калуги не изменится», – отметили в министерстве.