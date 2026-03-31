В Подмосковье выявили более 270 случаев нарушения правил парковки во дворах
Свыше 270 случаев нарушения правил парковки во дворах выявили в Московской области за неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Привлечь автовладельцев-нарушителей к ответственности помогли неравнодушные жители. Информацию о неправильно припаркованных машинах они передавали с помощью приложения «Народный инспектор».
«Большинство нарушений — свыше 200 случаев — касались парковки рядом с контейнерными площадками, затрудняющей вывоз мусора», — говорится в сообщении.Всего с начала марта штрафы получили более 340 автовладельцев, чьи машины мешали работе мусоровозов. Больше всего таких случаев зафиксировано в Ленинском округе — 60, а также в Одинцовском (48) и Красногорске (43).