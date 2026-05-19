На трейле и велогонке в Химках ждут более 1000 участников
В учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках 30 мая пройдут трейловые забеги Trail и велогонка La Strada офф-роуд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Участников ждут дистанции на любой уровень подготовки: Trail – от одного до 20 километров, La Strada офф-роуд – 10, 20 и 50 километров. Трассы пройдут по пересечённой местности с такими естественными препятствиями, как лесные тропы, подъёмы, спуски, грязевые и травяные участки.
Зарегистрироваться на велогонку можно по ссылке, а подать заявку на участие в забеге – здесь. Как напомнили в министерстве, для участия необходимо предъявить медицинскую справку, а несовершеннолетним – разрешение от родителей.
Место проведения: УСЦ «Планерная», Химки, микрорайон Планерная, ул. Центральная, д. 1 Открытие фан-зоны и регистрация – в 8.30.
Как отметили в ведомстве, все участники получат стартовые пакеты, брендированные медали и памятные подарки. Победителей и призёров ждут награды от «Лиги Героев» и партнёров мероприятия.
