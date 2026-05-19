Спортсменка из Подмосковья выиграла золото юниорского ЧЕ по стрельбе
Представительница Подмосковья Анастасия Сорокина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы среди юниоров по пулевой стрельбе в хорватском Осиеке, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В командном упражнении «винтовка малокалиберная, 50 метров, лёжа» среди юниорок до 21 года победу одержала сборная России. В состав команды вошли Анастасия Сорокина (областной Центр олимпийских видов спорта, Сергиев Посад), Мария Круглова (Красноярский край) и Елена Кретинина (Липецкая область).
Россиянки набрали 1846,8 балла и опередили серебряных призёров из Чехии (1843,7) и бронзовых медалистов из Германии (1841,9). Эта награда стала для Анастасии Сорокиной первым международным успехом в карьере.
Чемпионат Европы среди юниоров по пулевой стрельбе прошёл с 7 по 18 мая 2026 года в Осиеке. Участие в турнире приняли около 500 стрелков из 34 стран. Спортсмены разыграли 40 комплектов наград — 20 среди юниоров и 20 среди взрослых.
