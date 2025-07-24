В Подмосковье отремонтировали более 68 км асфальта на дорогах к спортобъектам

24 июля 2025, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 68 километров асфальта отремонтировали специалисты Мосавтодора на 26 региональных дорогах Московской области, ведущих к различным спортивным объектам. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории 14 округов региона.





«Всего в текущем ремонтном сезоне в Московской области планируется обновить свыше 145 километров покрытия более чем на 60 участках региональных дорог, ведущих к спортивным объектам», — отметил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.