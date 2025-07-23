В Подмосковье с начала года совершили более 93 млн поездок на такси

23 июля 2025, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 93 миллионов поездок на такси совершили подмосковные пассажиры за первые шесть месяцев текущего года. Из них на второй квартал пришлось около 47 млн поездок. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Каждый день на линию выезжали около 65 такси. За сутки они выполняли свыше 511 тысяч поездок.





«Больше всего поездок совершили пассажиры округах Домодедово и Одинцовский, а средний чек за поездку составил около 520 рублей», — уточняется в сообщении.