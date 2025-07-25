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Строители установили сваи надземного перехода у ЖК «Юрлово» в Химках

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Надземный пешеходный переход строят в рамках обустройства выезда из деревни Юрлово городского округа Химки возле жилых комплексов «Юрлово» и «Пятницкие луга». О ходе работ сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



В настоящее время строители установили основания под опоры и башни-сходы перехода.

«Переход будет полностью остеклён. Его оборудуют лестницами с пандусами для маломобильных групп населения. Ширина пандусов с антискользящим покрытием составит два с половиной метра», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
Параллельно ведётся укладка асфальта на проезжей части и продолжается строительство кольцевой развязки на Пятницком шоссе. Общая готовность выезда из деревни Юрлово превысила 60%. Основные работы планируют завершить до конца текущего года.
Лев Каштанов

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