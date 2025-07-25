Строители установили сваи надземного перехода у ЖК «Юрлово» в Химках
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Надземный пешеходный переход строят в рамках обустройства выезда из деревни Юрлово городского округа Химки возле жилых комплексов «Юрлово» и «Пятницкие луга». О ходе работ сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время строители установили основания под опоры и башни-сходы перехода.
«Переход будет полностью остеклён. Его оборудуют лестницами с пандусами для маломобильных групп населения. Ширина пандусов с антискользящим покрытием составит два с половиной метра», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Параллельно ведётся укладка асфальта на проезжей части и продолжается строительство кольцевой развязки на Пятницком шоссе. Общая готовность выезда из деревни Юрлово превысила 60%. Основные работы планируют завершить до конца текущего года.