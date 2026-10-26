На трёх подмосковных дорогах оптимизировали работу светофоров
Режим работы светофоров оптимизировали на трёх региональных дорогах в округах Подольск, Серпухов и Чехов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Светофоры перевели на три временных режима: утренний, дневной и вечерний с учётом интенсивности транспортных потоков.
«В Подольске изменения внесли в работу светофора, регулирующего проезд перекрёстка улиц Индустриальная, Заводская и Симферопольская в микрорайоне Климовск. В округе Серпухов отладили светофор на Старосимферопольском шоссе у деревни Васильевское. А в округе Чехов перенастроили светофор у поворота со Старосимферопольского шоссе на деревню Алачково», — говорится в сообщении.Оптимизация светофорного регулирования позволяет с минимальными затратами увеличивать пропускную способность дорог и снижать риск ДТП.