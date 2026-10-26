На трёх подмосковных дорогах оптимизировали работу светофоров

26 октября 2026, 13:39

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы светофоров оптимизировали на трёх региональных дорогах в округах Подольск, Серпухов и Чехов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Светофоры перевели на три временных режима: утренний, дневной и вечерний с учётом интенсивности транспортных потоков.





«В Подольске изменения внесли в работу светофора, регулирующего проезд перекрёстка улиц Индустриальная, Заводская и Симферопольская в микрорайоне Климовск. В округе Серпухов отладили светофор на Старосимферопольском шоссе у деревни Васильевское. А в округе Чехов перенастроили светофор у поворота со Старосимферопольского шоссе на деревню Алачково», — говорится в сообщении.