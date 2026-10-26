Контрабанду моторного масла на 9 млн рублей обнаружили таможенники в Подмосковье

26 октября 2026, 13:03

Фото: Центральная акцизная таможня

Сотрудники Центральной акцизной таможни в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили на складе в Московской области крупную партию моторного масла — 2 862 емкости (пластиковые канистры и металлические бочки). Стоимость товара превышает 9 млн рублей.