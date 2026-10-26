Контрабанду моторного масла на 9 млн рублей обнаружили таможенники в Подмосковье
Сотрудники Центральной акцизной таможни в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили на складе в Московской области крупную партию моторного масла — 2 862 емкости (пластиковые канистры и металлические бочки). Стоимость товара превышает 9 млн рублей.
Как установили, продукцию незаконно ввезли из Бельгии. Экспертиза показала, что в емкостях находилось минеральное (нефтяное) масло, полученное из битуминозных пород, тогда как в таможенной декларации оно значилось как синтетическое. По данным следствия, руководители компании-импортера организовали преступную схему, чтобы вводить покупателей в заблуждение при продаже смазочных материалов в России, увеличивать свою прибыль и обеспечивать беспрепятственное перемещение товара на территорию ЕАЭС.
Товар изъяли. Возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет либо штраф до миллиона рублей.
Ранее таможенники в Махачкале изъяли у иностранца украшение стоимостью 1,4 млн рублей. Молодой человек проходил через «зелёный» коридор, когда его ручную кладь досмотрели.
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