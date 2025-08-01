На Центральном стадионе Волоколамска уложили новое покрытие
Новое искусственное покрытие уложили на поле Центрального стадиона в Волоколамске в рамках продолжающейся реконструкции объекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход работ проверила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.
«Обновленный стадион станет центром притяжения для всех любителей спорта и здорового образа жизни нашего округа», — отметила она.В настоящее время на стадионе начали устанавливать оборудование для сдачи комплекса ГТО и асфальтировать беговые дорожки. Кроме того, ведётся обустройство спортивных площадок для игр в баскетбол и волейбол.
Реконструкция Центрального стадиона Волоколамска проводится по федеральной программе «Спорт — норма жизни». Программа направлена на развитие спортивной инфраструктуры в регионах.