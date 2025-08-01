Подмосковные роллеры завоевали 32 медали на всероссийских соревнованиях
15 золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Представители Подмосковья получили награды в шести видах состязаний.
«В спринте на 100 метров лучшими стали Артём Перминов и Виктория Ручейкова, а на второе место вышли Маргарита Ручейкова, Яна Артёмова и Фёдор Павлов», — говорится в сообщении.Пять наград спортсмены из Подмосковья взяли с спринте на 500 метров: золото у Виктории Ручейковой, Фёдора Павлова и Артёма Перминова и серебро у Маргариты Ркчейковой и Яны Артёмовой.
Спринт на 1000 метров принёс подмосковной сборной шесть медалей. Золотые награды завоевали Виктория Ручейкова, Фёдор Павлов и Артем Перминов, серебряную — Маргарита Ручейкова, а бронзу — Георгий Ручейков и Яна Артёмова.
В гонке на очки на 500 метров на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Виктория Ручейкова, Маргарита Ручейкова, Георгий Ручейков, Артём Перминов и Фёдор Павлов. Вторым стал Кирилл Капустин, третьими — Полина Жаткина и Яна Артёмова.
В гонке-марафоне на 20 километров среди женщин 15 лет и старше золотую медаль завоевала Виктория Ручейкова, а серебряную — Маргарита Ручейкова. В стартах среди мужчин Фёдор Павлов взял серебро, а Максим Таширев — бронзу. Кроме того, в этой же дисциплине для спортсменов от 13 лет победил Георгий Ручейков, а второе место занял Кирилл Капустин. В женском старте второй стала Полина Жаткина и третьей — Яна Артёмова.