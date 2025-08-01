Подмосковные роллеры завоевали 32 медали на всероссийских соревнованиях

01 августа 2025, 12:07

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

15 золотых, 11 серебряных и шесть бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Представители Подмосковья получили награды в шести видах состязаний.





«В спринте на 100 метров лучшими стали Артём Перминов и Виктория Ручейкова, а на второе место вышли Маргарита Ручейкова, Яна Артёмова и Фёдор Павлов», — говорится в сообщении.