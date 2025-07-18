На центральном водоводе Раменского стальные трубы меняют на пластиковые
На центральном водоводе города Раменское продолжают замену стальных труб на пластиковые. Об этом рассказал главный инженер АО «Раменский водоканал» Юрий Орехов.
«Водоканал каждый год меняет стальные трубы центрального водовода, так как им уже около 50 лет, и они подвержены коррозии. На этот раз заменяем участок в 650 м. Вместо стальных труб прокладываем пластиковые, из полиэтилена низкого давления диаметром 500 мм. Такие трубы имеют лучшие гидравлические показатели и меньшее сопротивление потоку воды», – сообщил Орехов.На объекте работает бригада экскаваторщиков и слесарей. Они сваривают трубы в плети длиной более 600 м укладывают их в траншею.
Помимо этого, водоканал меняет все задвижки в водопроводных камерах для обеспечения нормальной эксплуатации. Подрядчики работают по графику.