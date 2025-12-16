На ЦКАД открыли седьмую по счёту многофункциональную зону дорожного сервиса
На 66-м километре внутренней стороны Центральной кольцевой автодороги в районе городского округа Пушкинский открыли новую многофункциональную зону дорожного сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на Автодор.
На дорожной сети госкомпании продолжают развивать комфортный сервис. Новый придорожный объект – уже седьмой по счёту на этой трассе. Он находится напротив ранее открытой МФЗ на внешней стороне ЦКАД между Ярославским шоссе и трассой М-12 «Восток».
На территории построена современная автозаправочная станция, на которой можно заправить легковой и грузовой транспорт бензином и дизельным топливом. Оборудованы парковочные места и стоянки. Водители могут воспользоваться и такими услугами, как подкачка шин. В отдельном блоке рядом с парковкой грузовиков устроили душевые для профессиональных водителей.
На АЗС можно купить горячее питание. Для семей с детьми в здании оборудован пеленальный столик. На открытом воздухе расположена игровая площадка для малышей и площадка для занятий спортом.
В дальнейшем на территории объекта придорожного сервиса построят единое сервисное здание и другие объекты.
Читайте также: