На ЦКАД открыли седьмую по счёту многофункциональную зону дорожного сервиса

16 декабря 2025, 22:12

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На 66-м километре внутренней стороны Центральной кольцевой автодороги в районе городского округа Пушкинский открыли новую многофункциональную зону дорожного сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на Автодор.