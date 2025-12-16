В подмосковном Минтрансе рассказали, когда ждать предновогодних пробок
На дорогах Московской области уже наблюдается рост количества транспорта. Однако основной пик активности водителей придётся на последние недели года и начнётся после 20 декабря. Такой прогноз дали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Декабрь – месяц с самым загруженным дорожным трафиком. После 20 декабря вечерний час пик сместится на более ранее время – начиная с 16 часов. Самые загруженные дни придутся на 26-30 декабря.
Заторы прогнозируются в центре городов, вблизи торговых центров и магазинов. Будут загружены съезды с МКАД и главные вылетные трассы области.
Во второй половине дня 31 декабря количество транспорта на дорогах снизится. В праздничные выходные трафик тоже будет менее интенсивным, а со второй половины января вернётся в обычный режим.
«Перед Новым годом все стараются успеть завершить дела, но это не повод не соблюдать правила. Пользуйтесь ремнями безопасности, не отвлекайтесь во время движения на телефон. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких манёвров. Пропускайте пешеходов на переходах и ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии опьянения», – обратился к водителям министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.О соблюдении правил в ведомстве напомнили и пешеходам. В тёмное время суток им следует носить световозвращатели, быть внимательнее при переходе дорог и железнодорожных путей. Переходить дорогу можно только по переходам, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.