В подмосковном Минтрансе рассказали, когда ждать предновогодних пробок

16 декабря 2025, 18:28

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На дорогах Московской области уже наблюдается рост количества транспорта. Однако основной пик активности водителей придётся на последние недели года и начнётся после 20 декабря. Такой прогноз дали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Декабрь – месяц с самым загруженным дорожным трафиком. После 20 декабря вечерний час пик сместится на более ранее время – начиная с 16 часов. Самые загруженные дни придутся на 26-30 декабря.



Заторы прогнозируются в центре городов, вблизи торговых центров и магазинов. Будут загружены съезды с МКАД и главные вылетные трассы области.

Во второй половине дня 31 декабря количество транспорта на дорогах снизится. В праздничные выходные трафик тоже будет менее интенсивным, а со второй половины января вернётся в обычный режим.

«Перед Новым годом все стараются успеть завершить дела, но это не повод не соблюдать правила. Пользуйтесь ремнями безопасности, не отвлекайтесь во время движения на телефон. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких манёвров. Пропускайте пешеходов на переходах и ни в коем случае не садитесь за руль в состоянии опьянения», – обратился к водителям министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.