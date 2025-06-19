Университет «Дубна» удвоил бонусы для абитуриентов за индивидуальные достижения

19 июня 2025, 19:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В университете «Дубна» 20 июня начинается приёмная кампания. В этом году для абитуриентов предусмотрено более 500 бюджетных мест и несколько изменений в правилах приёма, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Теперь можно не подавать оригиналы документов – достаточно согласия на зачисление. В университете решили также вдвое увеличить бонусы за некоторые индивидуальные достижения. Например, аттестат с отличием и диплом об окончании колледжа теперь дают не пять, а 10 баллов – максимальное количество. Значок «Готов к труду и обороне» добавит четыре балла», – пояснила исполняющий обязанности проректора по учебной работе университета Оксана Крейдер.

«Наш университет «Дубна» уже 10 лет входит в рейтинг лучших вузов России по версии агентства RAEX», – напомнил глава Дубны Максим Тихомиров.