Университет «Дубна» удвоил бонусы для абитуриентов за индивидуальные достижения
В университете «Дубна» 20 июня начинается приёмная кампания. В этом году для абитуриентов предусмотрено более 500 бюджетных мест и несколько изменений в правилах приёма, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Теперь можно не подавать оригиналы документов – достаточно согласия на зачисление. В университете решили также вдвое увеличить бонусы за некоторые индивидуальные достижения. Например, аттестат с отличием и диплом об окончании колледжа теперь дают не пять, а 10 баллов – максимальное количество. Значок «Готов к труду и обороне» добавит четыре балла», – пояснила исполняющий обязанности проректора по учебной работе университета Оксана Крейдер.В вуз можно поступить на 24 направления подготовки. Один из самых популярных у абитуриентов – «Ядерные физика и технологии».
«Наш университет «Дубна» уже 10 лет входит в рейтинг лучших вузов России по версии агентства RAEX», – напомнил глава Дубны Максим Тихомиров.Подать документы можно через портал университета, портал госуслуг или передать лично. Приёмная комиссия работает в главном корпусе университета с 10 до 18 часов с понедельника по пятницу и с 10 до 14 часов – в субботу. Воскресенье – выходной день.
Список документов для поступления, перечень программ и направлений подготовки можно найти на сайте вуза. Принимать документы от поступающих на бюджетную основу закончат 25 июля. А 5 августа завершается приём согласий на зачисление. 7 августа будут опубликованы списки студентов.