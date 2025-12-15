На турнире по лёгкой атлетике в Подольске провели отбор на чемпионат и первенство ЦФО
В Подольске состоялись межрегиональные соревнования по лёгкой атлетике памяти заслуженного работника физической культуры Виктора Каца. Они стали отборочным этапом на первенство и чемпионат Центрального федерального округа, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В соревнованиях приняли участие порядка 250 спортсменов 25 муниципальных образований Московской области в возрасте от 16 до 18 лет.
В программу двухдневного турнира включили бег на 60 метров, на 60 метров с барьерами, прыжки в длину и тройной прыжок.
«Результаты этих стартов определят состав сборной Московской области для участия в первенстве и чемпионате ЦФО, которые пройдут в январе в Смоленске. В каждой возрастной группе создана команда из двух-трёх человек», – рассказал директор Подольской Школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике, вице-президент Федерации лёгкой атлетики Игорь Арабаджев.Подольские спортсмены завоевали 15 медалей. Всех победителей и призёров наградили медалями и грамотами.