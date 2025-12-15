В подольской резиденции Деда Мороза установили новый трон

15 декабря 2025, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина в резиденции Деда Мороза установили обновлённый трон. По выходным там начали проводить новую развлекательную программу для детей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.