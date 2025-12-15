В подольской резиденции Деда Мороза установили новый трон
В Подольске в парке имени Виктора Талалихина в резиденции Деда Мороза установили обновлённый трон. По выходным там начали проводить новую развлекательную программу для детей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Дед Мороз открывает двери резиденции каждую субботу и воскресенье с полудня до 14 часов. Дети могут поучаствовать в весёлых играх, зажечь огни на ёлке, поводить хороводы. Зимний волшебник поиграет с ребятами, послушает стихи и песни, вручит сладкие подарки.
На мастер-классе все желающие могут сделать своими руками новогоднюю игрушку или праздничную поделку.
В резиденции гости смогут увидеть новый трон Деда Мороза, сфотографироваться на фоне двухметровой ёлки и с восточным символом Нового года – лошадкой, посидеть рядом с уютным камином и сундуком, полным подарков.
В резиденции также работает почта Деда Мороза. Каждый может опустить письмо с заветными желаниями в почтовый ящик.
