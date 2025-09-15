В МФЦ Подмосковья проведут бесплатные консультации по похоронам

15 сентября 2025, 11:23

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации по вопросам погребения и похоронного дела проведут во второй половине сентября сотрудники Центра мемориальных услуг в подмосковных офисах «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Всего до конца месяца назначено шесть консультаций.



