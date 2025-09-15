В МФЦ Подмосковья проведут бесплатные консультации по похоронам
Бесплатные консультации по вопросам погребения и похоронного дела проведут во второй половине сентября сотрудники Центра мемориальных услуг в подмосковных офисах «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Всего до конца месяца назначено шесть консультаций.
Узнать сотрудников Центра мемориальных услуг можно будет по форменной одежде и специальному баннеру, размещённому рядом с местом проведения консультаций.«16 сентября консультация будет проходить в МФЦ Красногорска (Международная улица, дом №4, 2 этаж), 17 сентября — в одинцовском городе Голицыно (Советская улица, стр. 1Б), 23 сентября — в Орехово-Зуеве (улица Ленина, дом №96А), 24 сентября — в Электрогорске (улица М. Горького, дом №9), 25 сентября — в подольском микрорайоне Климовск (Заводская улица, дом №7) и 30 сентября — в посёлке Селятино Наро-Фоминского округа (улица Спортивная, дом№2», — говорится в сообщении.