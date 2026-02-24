В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 800 человек
801 человека переселили из аварийного жилья в Московской области на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
Расселение провели в 11 округах региона: Талдомском, Сергиево-Посадском, Рузском, Пушкинском, Подольске, Орехово-Зуевском, Можайском, Коломне, Кашире, Жуковском и Богородском.
«Всего расселили 345 аварийных жилых помещений общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.Переселенцам выплатили выкупную стоимость или предоставили квартиры, приобретённые на вторичном рынке.
Всего с 2019 года в Московской области из непригодного жилья переехали в новые квартиры свыше 35 тысяч семей. Расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, завершено. Теперь в регионе расселяют дома, получившие статус аварийных до апреля 2025 года.