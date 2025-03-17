На уборку дорог Подмосковья от снега и наледи вывели более 600 спецмашин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 600 единиц спецтехники и около 1,7 тыс. рабочих задействовали в Московской области для уборки дорог от снега и льда, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В работах задействованы более 600 единиц спецтехники, а также свыше 900 дорожников на муниципальной сети и более 700 — на региональной», — цитируются в сообщении слова главы Минтранса области Марата Сибатулина.Отмечается, что ночью противогололёдыми материалами были обработаны опасные участки региональных и муниципальных дорог — съезды, эстакады, мосты и пр. А в настоящее время ведётся сплошная уборка и обработка проезжей частив тех районах области, где выпал снег.
В министерстве предупредили, что до среды в регионе возможны снегопады, и призвали автомобилистов не выезжать на летней резине.
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