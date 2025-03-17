В приложении «Добродел» появился сервис отслеживания общественного транспорта

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Узнать расписание общественного транспорта в Московской области, а также отслеживать перемещение автобусов в режиме реального времени теперь можно через приложение «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«С помощью приложения пользователи могут узнать, где в данный момент едет нужный автобус. Кроме того, если маршрут добавить в избранное, то будут приходить push-уведомления о задержках или сходе автобуса», — сказала глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.Новый сервис размещён в разделе «Услуги» — в категории «Общественный транспорт». Для его использования рекомендуется разрешить использование геолокации.
Как отметил руководитель подмосковного Минтранса Марат Сибатулин, сервис объединяет свыше 1,9 тыс. маршрутов общественного транспорта.
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Лев Каштанов