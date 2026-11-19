19 ноября 2026, 14:02

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

554 единицы специальной техники будут использоваться для уборки от снега и льда трасс федерального значения, расположенных в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».





Все машины исправны, полностью укомплектованы и готовы к выездам.





«Заготовлены также свыше 230 тысяч тонн противогололедных материалов и организована работа 38 пескобаз, стратегическое расположение которых позволяет оперативно реагировать на изменения погодных условий на всей подведомственной территории», — отмечается в сообщении.