На уборку федеральных трасс Подмосковья от снега выделили более 550 спецмашин
554 единицы специальной техники будут использоваться для уборки от снега и льда трасс федерального значения, расположенных в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».
Все машины исправны, полностью укомплектованы и готовы к выездам.
«Заготовлены также свыше 230 тысяч тонн противогололедных материалов и организована работа 38 пескобаз, стратегическое расположение которых позволяет оперативно реагировать на изменения погодных условий на всей подведомственной территории», — отмечается в сообщении.В систему дорожного мониторинга входят 120 видеокамер и 90 метеостанций. Они позволяют в режиме реального времени следить за состоянием дорожного покрытия, метеоусловиями и интенсивностью трафика.
Общая протяжённость федеральных трасс в Московской области составляет 1 649 километров.