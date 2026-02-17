В посёлке Сычёво под Волоколамском завершают уборку снега
Коммунальные службы посёлка Сычёво Волоколамского городского округа справились с последствиями мощного снегопада, пришедшего в столичный регион вечером 16 февраля. К утру 17 февраля уборку здесь почти завершили, передаёт корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Дмитрий Беденко.
Дворники расчистили от снега все тротуары, дворы и пешеходные дорожки, а затем приступили к противогололедной обработке покрытий и уборке детских площадок.
«Дороги и тротуары посыпают песчано-соляной смесью. А на детских площадках ведётся исключительно ручная уборка снега, чтобы дети не испачкались, а резиновое покрытие площадок не испортилось от соли», — говорится в сообщении.Коммунальщики рассказали, что это — финальная стадия уборки, однако они готовы к новым вызовам, так как на этой неделе ожидается ещё один снегопад.