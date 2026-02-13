На уборку подмосковных дворов от снега вышли более 12 тысяч коммунальщиков
Свыше 12 тысяч дворников и рабочих ручного труда участвуют в уборке снега во дворах и внутриквартальных проездах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работы ведутся в круглосуточном режиме. В приоритете адреса, где есть риск подтоплений.
«В уборке задействованы сотрудники коммунальных служб, управляющих компаний и Мосавтодора — всего более 12 тысяч человек», — говорится в сообшщении.Используется свыше четырёх тысяч единиц спецтехники: самосвалов, комбинированных дорожных машин, тракторов МТЗ и средств малой механизации. Кроме того, задействовано -около 1 200 единиц погрузочной техники и роторов.