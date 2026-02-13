На уборку подмосковных дворов от снега вышли более 12 тысяч коммунальщиков

13 февраля 2026, 15:14

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше 12 тысяч дворников и рабочих ручного труда участвуют в уборке снега во дворах и внутриквартальных проездах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Работы ведутся в круглосуточном режиме. В приоритете адреса, где есть риск подтоплений.





«В уборке задействованы сотрудники коммунальных служб, управляющих компаний и Мосавтодора — всего более 12 тысяч человек», — говорится в сообшщении.