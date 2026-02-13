Жителей Подмосковья предупредили о падении снега и сосулек с крыш
Видео: пресс-служба МЧС РФ
В Подмосковье повысилась среднесуточная температура воздуха, началось обильное таяние снега. Из-за этого в регионе значительно выросла опасность схода снежных масс и наледи с крыш, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности.
«Пешеходы, передвигаясь по улицам, должны стараться не находиться вблизи стен жилых домов и административных зданий. Обращайте внимание на наличие снежных навесов и сосулек на кровлях. Категорически запрещено заходить за пределы установленных сигнальных ограждений. Собственники частных домов обязаны принять меры для очистки крыш от снега и наледи», – отметили в управлении.При возникновении чрезвычайных ситуаций там попросили обращаться в службу спасения по телефону 112.