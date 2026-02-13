Мокрый снег с дождем ожидается в Москве на выходных
«Яндекс Погода»: 14 февраля москвичей ожидает потепление до +2 °С
В субботу, 14 февраля, в столичном регионе ожидается плюсовая температура, а уже в воскресенье вновь похолодает. Об этом рассказали синоптики «Яндекс Погоды».
По словам экспертов, 14 февраля в Москве и Подмосковье будет облачно, а к вечеру пойдет снег с дождем. Температура будет держаться на отметке +2 °С, а ночью похолодает до -1 °С.
«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура будет аналогична московской. Также ожидаются осадки», — уточнили синоптики в разговоре с «Известиями».
Уже в воскресенье утром похолодает до -4 °С, а к вечеру температура опустится до -9 °С. Ночью пойдет снег, а столбики термометров покажут -11 °С.
Снег различной степени интенсивности будет продолжаться в столичном регионе до середины следующей недели, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Сегодня будет идти снег. В субботу мокрый снег, по области даже умеренный. В воскресенье небольшой снег местами. В понедельник очередная порция достаточно умеренных снегопадов», — рассказал синоптик.
Со вторника снег пойдёт на убыль, в середине недели осадков уже не ожидается. Ильин уточнил, что до среды следующей недели ночная температура в регионе будет опускаться до -20 °С.