Мокрый снег с дождем ожидается в Москве на выходных

13 февраля 2026, 14:57

«Яндекс Погода»: 14 февраля москвичей ожидает потепление до +2 °С

Фото: iStock/nemar74

В субботу, 14 февраля, в столичном регионе ожидается плюсовая температура, а уже в воскресенье вновь похолодает. Об этом рассказали синоптики «Яндекс Погоды».





По словам экспертов, 14 февраля в Москве и Подмосковье будет облачно, а к вечеру пойдет снег с дождем. Температура будет держаться на отметке +2 °С, а ночью похолодает до -1 °С.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура будет аналогична московской. Также ожидаются осадки», — уточнили синоптики в разговоре с «Известиями».

«Сегодня будет идти снег. В субботу мокрый снег, по области даже умеренный. В воскресенье небольшой снег местами. В понедельник очередная порция достаточно умеренных снегопадов», — рассказал синоптик.