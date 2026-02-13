Достижения.рф

«Работаем круглосуточно»: в Сергиевом Посаде борются с последствиями снегопада

оригинал Фото: istockphoto.com/Adam Bartosik

Дорожные и коммунальные службы Сергиево-Посадского городского округа перешли на круглосуточный режим работы для ликвидации последствий очередного мощного снегопада, накрывшего столичный регион.



Уборка ведётся с использованием различной спецтехники.

«Работаем круглосуточно. Дороги чистим плужными средствами, тракторами и комбинированными дорожными машинами, добавляем ротор. Техника по вывозке снега тоже работает и днём, и ночью», — рассказал корреспонденту дежурный ночной смены Сергиево-Посадского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Аветик Овсепян.
Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что в уборке региональных дорог от снега используется более 560 спецмашин, в работах заняты свыше 1 300 человек.
Лев Каштанов

