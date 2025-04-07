На уборку подмосковных дворов от снега вывели более 1,5 тыс. единиц техники

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Свыше полутора тысяч единиц спецтехники задействовано в борьбе с последствиями апрельского снегопада во дворах и общественных пространствах в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За сутки на подмосковные улицы для уборки придомовых территорий и общественных пространств от снега вывели 1 тысячу 565 единиц коммунальной техники. В первую очередь от снега очищают входные группы домов и подъезды к коттеджным посёлкам», — говорится в сообщении.В настоящее время в Подмосковье от снега убрано уже около 80% придомовых и общественных территорий. Работы продолжаются.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки в столичном регионе вновь ожидаются снегопады, которые принесут четыре-пять сантиметров осадков.
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Лев Каштанов