В семи округах Подмосковья тестируют новую систему контроля коммунальщиков

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Подмосковье внедряют новую систему контроля работы коммунальных служб. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору в Московской области.
На базе системы «Яндекс Go для бизнеса» разработано приложение, позволяющее Минчистоты и муниципальным бюджетным учреждениям в режиме реального времени отслеживать работу коммунальщиков. Проект включает две составляющие – системы для техники и для специалистов.
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«Мы хотим видеть, где находятся наши дворники и через мобильное приложение ставить задачи, а также контролировать выполнение работы. Мы уже провели более 160 выездов коммунально-уборочной техники с включённым приложением. Видим, что эффективность работы увеличилась на 20%», – поделился зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Как рассказали в министерстве, в систему интегрированы камеры системы «Безопасный регион». Они позволяют дополнительно контролировать выполнение работ. Помимо этого, создана диспетчерская служба, которая ставит задачи и отслеживает все процессы.
«Мы участвуем в пилотном проекте по внедрению приложения. От нас участвуют три единицы спецтехники. Это интересная инициатива. В числе плюсов новой навигационной системы – то, что она позволяет сотрудникам не отвлекаться на изучение маршрутов, а полностью сконцентрироваться на работе», – сказал директор «МБУ благоустройство» Ленинского городского округа Дмитрий Черкасов.Всего пилотный проект реализуют в семи муниципалитетах Подмосковья. К системе уже подключили 46 маршрутов, 35 сотрудников и 31 единицу техники.
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Лора Луганская