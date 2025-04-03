​Ещё 1,3 тыс. подмосковных домов переходят на электронное голосование

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
На электронное голосование в системе ГИС ЖКХ переходят жильцы более чем 1,3 тыс. многоквартирных домов Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Минчистоты региона.
«Мы обходим жильцов, общаемся с советом МКД, управляющей компанией. Важно показать людям, как войти в программу, установить приложение. Это занимает две минуты. После первого голосования в системе появляется администратор, который при необходимости инициирует следующие – например, по утверждению новых тарифов, установке шлагбаумов или видеокамер», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
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Лора Луганская