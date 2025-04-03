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​Ещё 1,3 тыс. подмосковных домов переходят на электронное голосование

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

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На электронное голосование в системе ГИС ЖКХ переходят жильцы более чем 1,3 тыс. многоквартирных домов Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Минчистоты региона.
Переход на электронное голосование обеспечивает удобство и доступность участия в голосовании всех жителей, позволяя им активно участвовать в принятии решений по жилищным условиям.
«Мы обходим жильцов, общаемся с советом МКД, управляющей компанией. Важно показать людям, как войти в программу, установить приложение. Это занимает две минуты. После первого голосования в системе появляется администратор, который при необходимости инициирует следующие – например, по утверждению новых тарифов, установке шлагбаумов или видеокамер», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Сейчас голосование в системе ГИС ЖКХ охватывает 1 615 МКД. Также принято решение о проведении общих собраний в цифровом формате в 1 339 домах.

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В больнице рассказали о состоянии пострадавшего от нападения медведя в подмосковном лесу
В больнице описали состояние пострадавшего от медведя в подмосковном лесу
03 апреля 2025, 21:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мужчину, на которого в подмосковном лесу напал медведь, поместили в реанимацию. Он получает интенсивную терапию, рассказала врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии реанимации Красногорской больницы Олеся Шабунова.
«Поступило сообщение от Центра медицины катастроф о тяжёлом пациенте. Он доставлен в Красногорскую больницу и осмотрен мультидисциплинарной бригадой в составе реаниматологов, хирургов, нейрохирургов, офтальмологов и отоларингологов. Мужчина получает интенсивную терапию в условиях реанимации», – рассказала врач.
Соответствующее видео зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин разместил в своём телеграм-канале.

Ранее Забелин рассказал, что в лесу в муниципальном округе Шаховская на мужчину внезапно набросился медведь. Благодаря участию МЧС и егерей удалось найти его и вертолётом санитарной авиации Центра медицины катастроф эвакуировать в больницу. Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.

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В подмосковном Минздраве подтвердили, что на мужчину в лесу напал медведь
03 апреля 2025, 20:53

Фото: iStock / Niko_Cingaryuk

В муниципальном округе Шаховская на мужчину напал медведь. Информацию об этом подтвердил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Хочу поделиться слаженной работой экстренных служб. Благодаря участию МЧС и егерей удалось найти мужчину, на которого напал медведь, и вертолётом санитарной авиации Центра медицины катастроф эвакуировать в больницу. Борт доставил пациента в Красногорскую больницу, где его приняла мультидисциплинарная бригада врачей. Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое, он в реанимации. Проводятся необходимые обследования. Врачи готовят пациента к операции», – написал Забелин в своём телеграм-канале.
Там же он разместил видео эвакуации пострадавшего.

Информация о том, что в подмосковном лесу медведь едва не загрыз человека, ранее появилась в телеграм-канале «112». Сообщалось, что 29-летний Сергей из Смоленской области отправился в лес на поиски оленьих рогов.

В нескольких километрах от деревни Соколово хищник внезапно напал на мужчину и нанёс ему серьёзные травмы – рваные раны головы, плеча и груди, а также сломал плечо. Через некоторое время хищник отпустил жертву, а пострадавшему удалось дозвониться до спасателей.

До этого СМИ писали, что в ноябре 2022 года лесничие обнаружили в этом районе следы медведицы с медвежонком.

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Замглавы Павловского Посада Ефанов обсудил с жителями благоустройство и дороги
03 апреля 2025, 20:25

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Руководство Павловского Посада проводит встречи с жителями в рамках пеших обходов территорий. Первый замглавы муниципалитета Филипп Ефанов поговорил с жильцами дома №49 по улице Кузьмина, сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
«В марте Ольга обращалась с вопросами благоустройства придомовой территории и содержанию многоквартирного дома. Сегодня уже выполнен ремонт межпанельных швов, за домом проведена вырубка кустарников, устранено подтопление подвала. Остались незначительные проблемы, которые исправят за неделю», – отметил Ефанов.
Он добавил, что организация дополнительных парковочных мест, как и договорились с заявительницей, будет включена в адресный перечень комплексного благоустройства дворов на следующий год

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Во время обхода территорий Ефанов также встретился с инициативной группой на улице Малая Песчаная. Жителей волновало обустройство дорожного покрытия улицы.
«Это мероприятие включим в план текущих работ. До 20 июня проведём отсыпку дорожного полотна асфальтовой крошкой. Дополнительно проработаем вопрос устройства пешеходной тропы», – пообещал замглавы городского округа.
В администрации напомнили, что задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии главы муниципалитета 2-99-03. Записаться на личный приём можно по телефону 2-99-05.

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#московская область
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#дороги
#жители
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Воробьёв: «Цифра» должна сделать жизнь человека удобнее и устранить бюрократию
03 апреля 2025, 20:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Красногорске под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьёва и вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко прошло заседание Комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных». В нём участвовали глава Минцифры Максут Шадаев, представители администрации президента, Совета Федерации, ведомств, регионов и бизнеса.
Подмосковье – один и из лидеров в России по цифровизации системы госуслуг, управления регионом и экономики. Воробьёв возглавляет профильную комиссию.
«В феврале президент объявил старт нового нацпроекта «Экономика данных» и поставил задачу внедрить решения, помогающие оптимально выстроить взаимоотношения жителей, бизнеса и государства. Нашей комиссии доверено координировать работу по цифровой трансформации госуправления. Необходимо сделать для людей удобнее получение федеральных и региональных госуслуг. Важно, чтобы можно было оплатить, не выходя из дома, счёт за квартиру, подключиться к газу. Другая ключевая задача – сокращать бюрократию. То, что раньше требовало месяцы, сегодня может быть решено за несколько дней. Это экономит средства бюджета всех уровней», – пояснил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ранее Московская область выступила на заседаниях Госсовета с инициативами, некоторые из которых сейчас успешно тестируют в регионе. Это электронные платежки, паспорта котельных и подготовки к зиме, цифровые договоры на обслуживание газового оборудования, витрина данных вместо отчётов. Эти практики могут распространить и на другие регионы.

Губернатор рассказал и о сервисе «ВсеСети», созданном на базе регионального портала госуслуг. Он упрощает согласование документов.

«Цель, на которую ориентируют нас президент и правительство, – строить школы, детсады, дороги, электрические и газовые сети максимально быстро. Одно из узких мест – большое количество согласований с ресурсными организациями. Наш проект «ВсеСети» предполагает одновременное электронное уведомление всех смежников. Сейчас на это уходит 12 месяцев, а при цифровом взаимодействии будем тратить максимум 14 дней», – пояснил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На Госсовете обсудили и вопрос устранения барьеров при предоставлении госуслуг. По словам Воробьёва, в Подмосковье определили 71 сервис, где требуется оптимизация. Это, например, услуги по присвоению адреса, по предоставлению субсидии на оплату ЖКУ, субсидия на поддержку агропрома.

Ещё одна тема – новый подход к отчётности. Московская область предлагает взаимодействовать в электронном виде, чтобы избежать дублирования на бумаге и автоматически получать данные, которые есть в «цифре», а не набивать вручную. Вместе с федеральными коллегами Подмосковье формирует принцип обмена данными между витринами данных. Будет обеспечен принцип однократного ввода. По оценке экспертов, это сэкономит по всей стране 3,5 млн рабочих часов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Григоренко остановился на цифровой системе госуправления «Дашборд Губернатора», к которой в этом году подключат все российские регионы. Это электронный сервис, где представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром. Это реализация нацпроектов, поручений и законодательных инициатив, исполнение бюджетов, выполнение планов строительства школ, детсадов и поликлиник, работа с обращениями граждан.
«Прежде всего, это цифровая модель управления. На «Дашборд» в режиме реального времени выводятся задачи, стоящие перед субъектами Федерации, а также обращения или проблемы, которые регионы формируют перед федеральным правительством. Цель – чтобы все одинаково воспринимали и видели не только эти задачи, но и статус их исполнения», – отметил Григоренко.
Он назвал «Дашборд губернатора» системой не столько мониторинга, сколько предупреждения ситуации. Все мероприятия оцифрованы, имеют срок исполнения. С помощью современных технологий, в том числе искусственного интеллекта, можно понять, какие мероприятия могут быть не выполнены вовремя и заблаговременно на это реагировать.

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В Подмосковье обещали наказать любителей пикников с кострами в сезон пожаров
03 апреля 2025, 19:17

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Стартовавший в Подмосковье с приходом тепла сезон пикников может легко перейти в сезон пожаров, если не соблюдать правил. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там напомнили, что 20 марта в регионе начался пожароопасный период.
«Подумайте, прежде чем разводить в лесу костёр или разжигать мангал. Сможете контролировать огонь? Не станет ли он причиной пожара?», – задали вопросы в подмосковном Комлесхозе.
Как напомнили в ведомстве, за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физическим лицам грозят штрафы до 60 тыс. рублей; должностным – до 110 тыс. рублей; юрлицам – до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок до 10 лет.

В случае обнаружения возгорания нужно немедленно сообщить об этом на горячую линию лесной охраны по телефону 8 (800)100-94-00 или по единому номеру 112.

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