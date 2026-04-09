На уборку проездов к церквям и кладбищам Подмосковья вывели 1,2 тыс. спецмашин

09 апреля 2026, 18:13

Свыше 1 200 единиц коммунальной техники вывели на уборку проездов к храмам, монастырям и кладбищам Московской области перед Пасхой. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В комплекс работ ходит очистка дорожного покрытия, тротуаров и остановочных павильонов от грязи и пыли, уборка мусора, мойка дорожных ограждений и нанесение разметки на проезжую часть.





«Особое внимание уделяется обеспечению доступа к крупным подмосковным монастырям и святыням — Троице-Сергиевой Ларве в Сергиевом Посаде, Ново-Иерусалимскому монастырю в Истре, Высоцкому и Владычному монастырям в Серпухове, а также Старо-Голутвину и Ново-Голутвину монастырям в Коломне», — говорится в сообщении.