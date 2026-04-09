В девяти округах Московской области отремонтировали дорожные ограждения

09 апреля 2026, 17:31

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье специалисты «Мосавтодора» привели в порядок тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных трассах. Работы прошли в девяти муниципальных и городских округах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







Ограждения восстановили на Новом бульваре и проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на улице Московской в Наро-Фоминске, на Октябрьской улице в Зарайске, а также на Московской улице во Фрязине. В городском округе Балашиха отремонтировали ограждения на Шоссейной улице в микрорайоне Купавна и на Кооперативной улице в деревне Соболиха. В Люберцах — на Коренёвском шоссе в посёлке Красково и на Вертолётной улице в микрорайоне Зенино.



Кроме того, работы провели на улице Ленина в посёлке Большевик (Серпухов), на 94-м километре Каширского шоссе в Ступине и на дороге в деревне Новая Слобода (Щёлково).



В ведомстве пояснили, что пешеходные ограждения устанавливают там, где люди могут неожиданно выйти на проезжую часть, — они также предотвращают выезд машин на тротуары. Тросовые ограждения служат для разделения встречных потоков, а барьерные снижают риск съезда транспортных средств с дороги.