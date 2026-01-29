На уборку снега в Балашихе вышли волонтёры и молодогвардейцы
Члены организации «Волонтёры Подмосковья», молодогвардейцы и студенты колледжа «Энергия» присоединились к уборке снега в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ребята помогают с уборкой главных улиц Балашихи и проходов к социальным объектам. Они также расчистили территорию детского сада.
«Для детей прогулка на свежем воздухе — это здоровье и радость, и важно, чтобы она была безопасной. Мы решили помочь персоналу сада и привести в порядок территорию после метелей», — сказал руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Алексей Егоров.Работы по уборке снега в округе продолжаются в усиленном режиме. В них задействованы более 130 единиц спецтехники.
По вопросам, связанным с расчисткой общественных пространств, жители Балашихи могут обращаться на горячую линию окружной администрации: +7-495-529-11-90.