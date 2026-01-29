На уборку снега в Балашихе вышли волонтёры и молодогвардейцы

29 января 2026, 17:02

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Члены организации «Волонтёры Подмосковья», молодогвардейцы и студенты колледжа «Энергия» присоединились к уборке снега в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ребята помогают с уборкой главных улиц Балашихи и проходов к социальным объектам. Они также расчистили территорию детского сада.





«Для детей прогулка на свежем воздухе — это здоровье и радость, и важно, чтобы она была безопасной. Мы решили помочь персоналу сада и привести в порядок территорию после метелей», — сказал руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Алексей Егоров.