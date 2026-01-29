В Балашихе впервые за столетие заметили необычных для Подмосковья птиц

29 января 2026, 16:19

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Жительнице Балашихи удалось сфотографировать в одном из лесов городского округа щуров. Птиц, которых ещё называют финскими петухами, не встречали в Московской области уже более ста лет, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В фотообъектив попали мужские и женские особи.

«Эти пернатые в основном населяют хвойные леса, характерные для таёжной природной зоны. По словам орнитолога, перемещение щуров за пределы традиционных мест обитания часто объясняется тремя факторами: сокращением доступных пищевых ресурсов, изменением климата и появлением большого числа опасных хищников. Предполагается, что причиной перемещения щуров сейчас является недостаток пищи в привычном ареале обитания», – отметили в администрации.