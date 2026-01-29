В Балашихе впервые за столетие заметили необычных для Подмосковья птиц
Жительнице Балашихи удалось сфотографировать в одном из лесов городского округа щуров. Птиц, которых ещё называют финскими петухами, не встречали в Московской области уже более ста лет, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В фотообъектив попали мужские и женские особи.
«Эти пернатые в основном населяют хвойные леса, характерные для таёжной природной зоны. По словам орнитолога, перемещение щуров за пределы традиционных мест обитания часто объясняется тремя факторами: сокращением доступных пищевых ресурсов, изменением климата и появлением большого числа опасных хищников. Предполагается, что причиной перемещения щуров сейчас является недостаток пищи в привычном ареале обитания», – отметили в администрации.
Самец щура выделяется ярким оперением. Малиновая голова, спина и грудь контрастируют с серым брюшком, а крылья и хвост дополнены узкими белыми полосками. Самка окрашена скромнее – в грязно-жёлтые или жёлто-горчичные тона, без ярких малиновых оттенков. Это делает её менее заметной в природной среде.
В пресс-службе напомнили, что, встретив финских петухов, нудно помнить о важных правилах: не пугать их, не пытаться поймать, не разрушать места их кормления и отдыха, а при фотографировании не использовать вспышку.